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«Аэрофлот» предупредил о задержке рейсов из-за глобального сбоя

12:28, 21 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вылет ряда рейсов авиакомпании «Аэрофлот» может быть изменён из-за масштабного сбоя. Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика.

В связи с глобальным техническим сбоем на стороне поставщика ИТ-услуг возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов, — отметили в пресс-службе «Аэрофлота».

Компания принесла пассажирам извинения и попросила следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и новым расписанием на информационных табло.

Проблемы с регистрацией на рейсы «Аэрофлота» возникли в аэропорту Шереметьево, уточняет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» снял с продажи фактически все билеты в Турцию в июне, оставив только два рейса в неделю. Эти рейсы разрешены оперштабом по борьбе с коронавирусом, чтобы не создавать пассажирам неудобств в связи с возможными отменами.

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