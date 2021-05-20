«Аэрофлот» предупредил о задержке рейсов из-за глобального сбоя

https://static.news.ru/photo/a11a4752-ba17-11eb-a72f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вылет ряда рейсов авиакомпании «Аэрофлот» может быть изменён из-за масштабного сбоя. Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика.

В связи с глобальным техническим сбоем на стороне поставщика ИТ-услуг возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов, — отметили в пресс-службе «Аэрофлота».

Компания принесла пассажирам извинения и попросила следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и новым расписанием на информационных табло.

Проблемы с регистрацией на рейсы «Аэрофлота» возникли в аэропорту Шереметьево, уточняет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» снял с продажи фактически все билеты в Турцию в июне, оставив только два рейса в неделю. Эти рейсы разрешены оперштабом по борьбе с коронавирусом, чтобы не создавать пассажирам неудобств в связи с возможными отменами.