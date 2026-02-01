Зимняя Олимпиада — 2026
Адыгейский сыр, который вы еще не пробовали. Обжариваю в специях — и он раскрывается новым вкусом! Проще не бывает

Под воздействием жара на сковороде с адыгейским сыром происходит магия: его текстура меняется, становясь упругой и слегка тянущейся внутри, а снаружи образуется золотистая хрустящая корочка, которая запирает весь аромат пряностей и молочную нежность.

Чтобы раскрыть вкус адыгейского сыра, беру 200-граммовую пачку и нарезаю ее на прямоугольные ломтики толщиной около 1,5 см. В миске смешиваю 1 ст. л. растительного масла с 1/4 ч. л. куркумы, 1/2 ч. л. молотого кориандра, 1/2 ч. л. молотого кумина (зиры), 1/2 ч. л. паприки и щепоткой соли. Получается ароматная пряная паста. Добавляю в миску нарезанный сыр и очень аккуратно, но тщательно перемешиваю, чтобы каждый кусочек со всех сторон покрылся этой смесью. Можно сделать это руками, слегка втирая специи в поверхность. Разогреваю в сковороде оставшиеся 1,5 ст. л. растительного масла на среднем огне. Выкладываю кусочки сыра в один слой и обжариваю без движения 2–3 минуты с одной стороны, чтобы образовалась плотная золотистая корочка. Затем аккуратно переворачиваю лопаткой и обжариваю еще 2–3 минуты с другой стороны. Можно также обжарить короткие боковые стороны по 30–40 секунд. Готовый сыр выкладываю на тарелку. Он получается хрустящим и ароматным снаружи и нежным, слегка плавящимся внутри. Подавать можно сразу как горячую закуску, с овощами, лепешкой или как белковую основу блюда.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

