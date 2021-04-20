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«Не смогли попасть в вену»: адвокат рассказал о лечении Навального в ИК-3

16:37, 20 апреля 2021
Вадим Кобзев Вадим Кобзев Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Оппозиционер Алексей Навальный находится в одиночной камере туберкулёзной больницы в Исправительной колонии № 3 Владимирской области, рассказал его адвокат Вадим Кобзев.

По его словам, медикам лечебного учреждения удалось поставить капельницу пациенту только с четвёртого раза.

Вчера (19 апреля. — NEWS.ru) вечером три медсестры предприняли шесть попыток сделать ещё одну капельницу, но так и не смогли попасть в вену. Теперь только все руки исколоты и в синяках, — написал он в Twitter.

Юрист отметил, что оппозиционера доставили в больницу 18 апреля.

Накануне адвокаты Навального сообщили, что у оппозиционера в колонии обнаружили две грыжи и протрузию. Кроме того, он продолжает испытывать боли в ноге и в спине, а также у него утрачивается чувствительность рук. Температура у него колеблется в промежутке между 39 и 37 градусами, кроме того, он кашляет и истощён.

Ранее Навальный сообщал о вспышке заболеваемости туберкулёзом в колонии, где он отбывает наказание. Как написал оппозиционер, «уже третьего человека из его отряда госпитализировали с туберкулёзом». При этом в отряде всего 15 человек, поэтому отмечается превышение эпидемиологического порога. Сам оппозиционер сообщил, что у него наблюдаются сильный кашель и температура 38,1 градуса.

31 марта оппозиционер объявил голодовку в колонии. Он пояснил, что у него нет других способов борьбы против несправедливого отношения к себе. Навальный сообщил, что у него сильно заболели спина и ноги, появилось онемение в конечностях, но к нему не пускают гражданских врачей.

16 апреля Навальный заявил, что ему пригрозили принудительным кормлением. 19 апреля стало известно, что его перевели из ИК-2 в больницу при колонии строго режима ИК-3.

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