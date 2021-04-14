Адвоката Любови Соболь могут лишить статуса

Адвоката Владимира Воронина могут лишить статуса. Об этом он сообщил журналистам после окончания суда.
Думаю, да, могут лишить статуса. Из-за сегодняшнего определения судьи, — сказал он.
В сегодняшнем приговоре Любови Соболь мировая судья Инна Шилободина вынесла частное определение в адрес адвоката Воронина за неявку на одно из заседаний.
Как стало известно в четверг, 15 апреля, судья судебного участка номер 276 Шилободина приговорила Любовь Соболь к одному году исправительных работ условно. Испытательный срок, согласно приговору, также будет длиться один год.
Накануне в прениях прокурор запросил для Соболь один год исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в доход государства.
Соболь обвиняли в нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 139 УК). По версии обвинения, после публикации Алексеем Навальным расследования своего отравления Соболь попыталась проникнуть в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. По утверждению оппозиционера, в ходе телефонного разговора с ним тот фактически сознался в соучастии в отравлении.
Как передавал NEWS.ru, также юрист проходит обвиняемой ещё по одному уголовному делу — о нарушении санитарных норм (статья 236 УК) во время январских митингов в поддержку Навального.