https://static.news.ru/photo/2f1d33b4-4c1b-11ea-a8d9-fa163e074e61_660.jpg Кароматулло Джаборов и адвокат в Черемушкинском суде. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Адвокат Кароматулло Джаборова, арестованного за розыгрыш про коронавирус в столичном метро, Алексей Попов заявил, что в его действиях отсутствует состав преступления. По его словам, акция призвана привлечь к эпидемии внимание властей.

Юрист пояснил, что пранк в метро следует рассматривать вместе с другими роликами, посвящёнными коронавирусу. Видео снимались в магазинах и аптеках. Авторы расспрашивали людей, насколько они осведомлены об опасной болезни, а также обращали внимание на повышение аптеками цен на медицинские маски.

Попов добавил, что намерен подать апелляцию на решение суда об аресте его подзащитного, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Черёмушкинский суд Москвы отправил Джаборова в СИЗО на 2 месяца. В отношении него и других участников розыгрыша, которых в настоящее время ищет полиция, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Виновным себя мужчина не признаёт.