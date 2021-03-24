Адвокат высказалась о новой поездке Юлии Навальной в Германию

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Защита жены оппозиционера Алексея Навального Юлии не осведомлена о её поездке в Германию. Об этом рассказала её адвокат Светлана Давыдова.

У меня нет никакой информации о Юлии Навальной, — цитирует Давыдову РИА Новости.

О выезде Навальной в ФРГ стало известно утром 25 марта — СМИ сообщили, что она покинула Россию накануне вечером. Если информация верна, то это уже вторая её поездка в Германию в 2021 году.

Именно из Германии она вернулась вместе с мужем — там он находился на лечении. По прилёту он был задержан, впоследствии московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным.

Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.

Ранее NEWS.ru писал, что состояние здоровья Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.