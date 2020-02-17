https://static.news.ru/photo/d3260b68-5187-11ea-b1ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Адвокат Екатерина Гордон, которая представляет интересы модели и телеведущей Алёны Водонаевой, написала заявления на протоиерея Дмитрия Смирнова, отправив документ в СК, ГУ МВД по Москве и в прокуратуру. Причиной указанных действий юриста стало высказывание священнослужителя, в котором он сравнил гражданских жён с «бесплатными проститутками».

Гордон опубликовала текст заявления на своей официальной странице в социальной сети и обсудила сложившуюся ситуацию с журналистами. По мнению адвоката, слова Смирнова необходимо проверить на предмет нарушения статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Кроме того, Гордон вспомнила об инциденте с Водонаевой, после слов которой о «рожающем быдле» в обществе и в СМИ разразился настоящий скандал.

Высказывания Смирнова, отметила юрист, являются откровенно кощунственными.

Я жду, в том числе и как юрист, как быстро будет инициирована проверка, когда его вызовут для дачи пояснений, и как пройдёт лингвистическая экспертиза. Или закон един для всех, или я сделаю вывод о том, что Водонаевой кто-то специально устраивает порку, — цитирует Гордон Super.ru.

Ранее NEWS.ru передавал, что юрист Максим Чихунов написал заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой о привлечении к ответственности протоиерея Димитрия Смирнова за сравнение гражданских жён с «бесплатными проститутками». Он предлагает судить священнослужителя по статьям «Клевета» и «Оскорбление».