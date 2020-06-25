Адвокат: у Михаила Ефремова случился сердечный приступ

https://static.news.ru/photo/cd416fa8-b744-11ea-9338-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Актёр Михаил Ефремов 25 июня, в первую годовщину смерти его матери, Аллы Покровской, перенёс сердечный приступ, сообщил представитель артиста Эльман Пашаев.

По словам юриста, Ефремов не позволил своим близким вызвать скорую, а также не стал просить следователя по своему делу разрешить ему посетить могилу матери. Он подчеркнул, что не выйдет за порог квартиры даже в такую важную для него дату. Пашаев расценивает поведение артиста как самобичевание. Он рассказал, что его подзащитный крайне подавлен из-за смерти Сергея Захарова, погибшего в аварии, виновником которой стал севший за руль пьяным артист, передаёт «МК».

Пашаев уточнил, что к утру 25 июня Ефремов стал чувствовать себя получше, но ехать на кладбище всё равно отказался.

Также, сообщил адвокат, переживаний Ефремову добавила его дочь Анна-Мария, которая раскритиковала отца за переданные юристом слова о том, что актёр хочет «усыновить» детей жертвы аварии.

Бать, ну куда нам ещё детей, — написала девушка в соцсети.

Самого Пашаева девушка обвинила в некомпетентности — адвокат уточнил, что под «усыновлением» он имел в виду некую форму опеки и материальной поддержки.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза подтвердила что артист, на момент ДТП, находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 5 до 12 лет.

Адвокат Ефремова заявил, что Михаил Ефремов предпринимал неоднократные попытки связаться с семьёй погибшего, чтобы оказать им помощь и выплатить денежную компенсацию. Он сказал, что актёр готов «даже усыновить» детей Захарова.

Как писал NEWS.ru ранее, дочь актёра Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала о том, что её отец раскаивается из-за попадания в ДТП, в результате которого погиб Сергей Захаров. Она подчеркнула, что звёздный родитель не пользуется телефоном. Все аккаунты в Instagram от имени Ефремова ведут мошенники.