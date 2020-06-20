Адвокат семьи Захарова остался доволен результатами экспертизы Ефремова

https://static.news.ru/photo/6afbc330-b2ed-11ea-bcc4-fa163e074e61_660.jpg Александр Добровинский Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, Александр Добровинский положительно оценил результаты судебно-психиатрической экспертизы, по итогам которой актёра признали вменяемым.

По словам юриста, вменяемость артиста — это «здорово».

У нас великий актёр — вменяемый. Представляете, если бы великий актёр был бы сумасшедшим? — отметил адвокат.

Добровинский подчеркнул, что результаты экспертизы не повлияют на ход дела. А вот ситуация, при которой Ефремова признали бы невменяемым, могла бы внести коррективы. В этом случае актёра нужно было бы лечить. А имеющееся положение дел показывает, что Ефремов — здоровый мужчина, осознававший свой действия, когда садился за руль в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Мы все ответственны только за наши слова и поступки. Как это повлияет на суд? Мы не нашли мирного урегулирования с потерпевшими. Это будет учтено судом, — приводит слова Добровинского радиостанция «Говорит Москва».

Вечером 8 июня Ефремов пересёк на своей машине двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Его водитель Сергей Захаров позже скончался в больнице. В момент ДТП Ефремов был пьян. Суд отправил актёра под домашний арест. Статья, по которой будут судить артиста, предполагает санкции в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Как ранее писал NEWS.ru, Ефремов в результате экспертизы был признан вменяемым. Работу с артистом проводили невролог, психолог и психиатр. В процессе актёр вёл себя вежливо и корректно. Отмечается, что он пребывал в депрессивном состоянии.