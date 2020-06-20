Ефремова признали вменяемым по результатам экспертизы

https://static.news.ru/photo/40d5e24a-b2dc-11ea-b1d8-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, устроивший в центре Москвы ДТП со смертельным исходом, 20 июня прошёл судебно-психиатрическую экспертизу. В результате артист был признан вменяемым, сообщил журналистам информированный источник.

На экспертизу Ефремова отвезли 20 июня. Работу с артистом проводили невролог, психолог и психиатр. В процессе актёр вёл себя вежливо и корректно. Отмечается, что он пребывал в депрессивном состоянии.

Во время разговора со специалистами Ефремов не стал отрицать наличие наркотической зависимости. Артист также рассказал о частых загулах. О событиях трагического вечера, закончившегося смертельной аварией, он практически ничего не помнит.

Заключение выдали сразу, в стационар отправлять не стали, так как диагноз был очевиден, передаёт Telegram-канал Mash.

Вечером 8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересёк двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Его водитель Сергей Захаров позже скончался в больнице. В момент ДТП Ефремов был пьян. Суд отправил актёра под домашний арест. Статья, по которой будут судить артиста, предполагает санкции в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что проведёт с артистом «жёсткий и конкретный» разговор по поводу компенсаций родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова. По его словам, Ефремов хотел оказать им помощь «по-человечески».