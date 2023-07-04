Адвокат разъяснила, как вернуть деньги при задержке авиарейса Адвокат Харламова: при отказе пассажира от полета из-за задержки рейса ему обязаны вернуть деньги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае задержки авиарейса пассажир имеет право отказаться от перевозки, тогда отказ от полета расценивается как вынужденный, и перевозчик обязан вернуть деньги за билет, даже если тариф невозвратный, рассказала в беседе с «МК в Ленобласти» адвокат Юлия Харламова. Она посоветовала сохранять все проездные документы, чтобы потом была возможность доказать срыв рейса.

Как напоминает издание, задержкой рейса считается перерыв в воздушной перевозке или вынужденное изменение времени вылета на более позднее. Наиболее частыми причинами задержки рейсов являются технические неисправности, плохие погодные условия или позднее прибытие самолета.

Настоятельно рекомендую сделать скриншот табло со временем прибытия самолета, фото объявления с подтверждением отмены рейса, аудиозапись объявления, — рассказала адвокат.

По ее словам, также можно потребовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, оплаченных экскурсий и билетов на поезда.

Юрист пояснила, что если рейс внутренний, то претензию авиакомпании нужно направить не позднее полугода со дня, когда полет был отложен. Кроме того, с перевозчика можно получить штраф в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более половины от цены авиабилета. Сумма компенсации зависит и от дальности полета, пунктов вылета и прилета, а также от срока, на который рейс задержался.

Ранее адвокат Алишер Захидов напомнил, что в случае задержки багажа пассажиры имеют право на взыскание штрафа с авиакомпании. Он объяснил, что для получения компенсации необходимо иметь на руках акт о неполучении, распечатку электронного билета, квитанции и чеки, которые подтверждают расходы.