Адвокат: нижегородской семье за удар сына мячом по коляске ничего не будет Адвокат Жорин: родителям попавшего мячом в коляску пятилетнего «футболиста» ничего не грозит

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родителям пятилетнего мальчика из Нижнего Новгорода, попавшего мячом в коляску с ребенком, ничего не грозит за поступок их сына, даже если здоровью малыша в коляске нанесен «какой-то вред», заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин, комментируя опубликованную видеозапись инцидента. По его словам, «футболист» сделал это, безусловно, неумышленно. Он подчеркнул, что, наоборот, избивший парня отец малыша может понести наказание по ст. 116 УК РФ «Побои» или по ст. 115 УК РФ «Причинение легкого вреда здоровью» или ст. 112 УК РФ «Причинение вреда здоровью средней тяжести».

Жорин отметил, что родители избитого парня могут в ходе уголовного процесса потребовать компенсацию морального вреда и подать гражданский иск, «но сумма будет, к сожалению, смехотворной».

Поэтому и ребенок, и взрослые слабо защищены законом от подобных действий, чаще наносящих больше моральный урон, нежели физический, который, почему-то, государство очень уж сильно не принимает во внимание. Ну, вроде как, моральный вред, на тебе 50 тысяч рублей. Хотя психологические травмы могут очень серьезно отразится на дальнейшей жизни и здоровье этого мальчика. Он, очевидно, не со зла и не умышленно ударил по мячу и попал в коляску, — рассказал Жорин.

Адвокат добавил, что пятилетнему ребенку сложно «так четко и точно умышленно попасть» мячом в коляску, «в противном случае, это какой-то талантливый, подающий большие надежды маленький футболист».

Безусловно, он это сделал не специально. И, если правильно я понимаю по видео, все это происходило на футбольном поле. Поэтому, конечно, здесь вина в произошедшем на взрослом [отце ребенка в коляске] по всем признакам. Что грозит самому отцу за избиение парня — важно установить степень вреда здоровью ребенка, которого он ударил. Квалифицировать могут как побои, как причинение легкого вреда здоровью или даже вреда средней тяжести. Это установит судебно-медицинская экспертиза, — отметил Жорин.

Эксперт обратил внимание, что квалифицирующий признак как причинение таких действий в отношении малолетнего появляется только в ст. 112 УК РФ.

Если преступление квалифицируют по этим статьям, то, с высокой долей вероятности, папаша, ударивший чужого ребенка, отделается штрафом, причем штраф пойдет в доход государства. Родители избитого ребенка могут подать гражданский иск в уголовном процессе, но сумма компенсации вреда, морального в первую очередь, будут смехотворной, к сожалению, — подчеркнул Жорин. 

Ранее в Нижнем Новгороде мужчина напал на пятилетнего мальчика, попавшего в его ребенка мячом. Инцидент сняли на видео, которое быстро разлетелось по соцсетям. Судя по кадрам, все произошло на футбольной коробке, куда зашел отец с младенцем в коляске. В тот момент детвора играла в футбол. Один из ребят неудачно пнул мяч и попал по коляске, после чего разъяренный мужчина одним ударом повалил его на землю и ударил ногой в спину.