Адвокат рассказала, как законно избавиться от душевнобольного соседа

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Адвокат Сталина Гуревич рассказала, что делать, если у вашего соседа обострилось психическое заболевание и он представляет угрозу жизни и здоровью. Как оказалось, с точки зрения закона справиться с буйным соседом всё-таки возможно.

К сожалению, случаи, когда у одного из жильца подъезда «едет крыша», увы, не редкость. Зачастую это приводит к стигматизации психических заболеваний, из-за чего страдают неопасные для общества люди. Тем не менее когда ментальные расстройства приводят к потере контроля над собой, это весьма опасно для окружающих. Далеко не все могут или желают обратиться за помощью к специалистам, а посему возникает вопрос — как справиться с осложняющим жизнь соседом, особенно когда даже его родные не желают никак менять ситуацию?

В этом случае Гуревич советует собирать информацию о психически больном человеке. Основными пунктами в этом «расследовании» должны стать учёт в психдиспансере, дееспособность гражданина и личности его опекунов. Не лишним будет также записывать разговоры с этими людьми на аудио. Также, если выходки душевнобольного соседа попадут на камеру, это тоже может сыграть вам на руку.

Если же опекуны беспокойного соседа идут на контакт, то с ними можно договориться о помещении человека в психиатрическую клинику. Для этого они должны известить орган опеки и попечительства по месту его жительства о своём согласии на госпитализацию.

Если дело дойдёт до суда, то вещественные доказательства в виде звукозаписи или видеозаписи нужно предоставить ещё и на кассете. После нужно записаться на приём к участковому, предъявив ему собранные свидетельства поведения соседа, и написать заявление, перечислив в нём все эпизоды его неправомерного поведения.

Полиция может выйти с ходатайством о госпитализации больного в психиатрическую лечебницу — правда, они не любят это делать, но имеют право, — сказала юрист в разговоре с «Ридусом».

Она добавила, что если полиция отказывается предпринимать хоть какие-либо действия, то с заявлением можно обратиться в прокуратуру. В случае если госпитализации опасного соседа описанными выше способами добиться не удалось, остаётся последнее — получить разрешение на недобровольную госпитализацию у суда.

Для этого следует написать заявление главному врачу психоневрологического диспансера, где наблюдался больной, или же в районный диспансер. К заявлению нужно приложить доказательства невменяемости человека. Психиатр после этого должен будет взять передачу дела в суд на себя.

Впрочем, современные российские законы могут встать и на сторону пациента. Таким образом, пролечившись, он может вернуться обратно в свою квартиру, после чего снова может начать буянить, если перестанет соблюдать предписания врачей. В таком случае придётся проводить все эти процедуры заново, заключила Гуревич.

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