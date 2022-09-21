Адвокат назвал регионы России, где могут объявить частичную мобилизацию Адвокат Багатурия: частичную мобилизацию могут объявить на Кубани и в Крыму, Курске и Белгороде

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сборный пункт военного комиссариата

Адвокат Вадим Багатурия в разговоре с NEWS.ru предположил, что частичную мобилизацию, объявленную 21 сентября президентом России Владимиром Путиным, могут провести в Краснодарском крае, в Крыму, Севастополе, а также в приграничных областях — Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской. По его словам, это наиболее логичный вариант развития событий из-за территориальной близости к Украине. Адвокат также напомнил, кому положен отвод от мобилизации.

Частичная мобилизация производится на отдельных территориях. Учитывая текущую ситуацию, логично предрекать её в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях, а также Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. <...> Призыву по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также граждане, признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья (категория «Д»). Никаких штрафбатов из тюрем и инвалидов в армии, — добавил Багатурия.

Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Он пояснил, что это 1% мобилизационного ресурса. Он добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет. Также, по его словам, в спецоперации не будут участвовать срочники.