«Пожалел, что согласился»: адвокат рассказал о работе над делом Ефремова

https://static.news.ru/photo/df5f5404-37d5-11eb-9c96-fa163e074e61_660.jpg Андрей Алёшкин Фото: twitter.com/aleshkindeputat

Адвокат Андрей Алёшкин, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова, осуждённого за совершение смертельного ДТП в центре Москвы, пожаловался на давление. По его словам, это мешает ему в полной мере заниматься защитой клиента.

Он признал, что оказался не готов к такому.

Я и сам уже пожалел, что согласился участвовать в этом деле. Давление идёт со всех сторон, семья препятствует моей работе. Я устал от «скандалов, интриг, расследований», такой пиар мне не нужен, — цитирует Алёшкина KP.RU.

В окружении Ефремова ходят слухи о том, что семья не хочет его освобождения. Но по каким причинам — неизвестно.

Из-за череды скандалов в СМИ, связанных с именем актёра, добавил Алёшкин, пришлось даже отказаться от просьбы о помиловании. Общество к такому было бы не готово, считает юрист.

Михаил Ефремов 8 июня стал виновником смертельного ДТП, находясь за рулём в нетрезвом состоянии. Его автомобиль врезался в курьерский фургон в центре Москвы, водитель фургона Сергей Захаров получил тяжёлые травмы и позже скончался в больнице.

Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев. Актёр отбывает наказание в колонии в Белгородской области.

Ранее семья Ефремова прекратила сотрудничество с Алёшкиным. Сообщалось, что жена артиста Софья Кругликова заподозрила юриста в сговоре с потерпевшей стороной. Однако 16 ноября Ефремов вновь договорился о работе с Алёшкиным. В начале декабря, как писал NEWS.ru, появилась информация, что адвоката вновь отстранили от дела, однако он эту информацию не подтвердил.

7 декабря защита планирует обжаловать приговор в кассационной инстанции. В документе сказано, что следствие и суд нарушили право на защиту артиста, так как обвиняемый не знал, от каких обвинений защищаться, а также «кому он причинил либо не причинил вред»