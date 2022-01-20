Адвокат рассказал о последствиях для участников фотосессии на фоне мечети

Адвокат «Альянса адвокатов TOPgroup» Лев Тропин специально для NEWS.RU рассказал о возможных последствиях для участников недавней скандальной фотоссесии на фоне мечети в Москве. По словам адвоката, если будет доказан умысел на дальнейшую публикацию фото и видео в социальных сетях, то участие в фотоссесии может попасть под нарушение 148 статьи Уголовного кодекса РФ, оскорбление религиозных чувств верующих. За данное преступление предусмотрен штраф до 300 000 рублей или возможно лишение свободы на 1 год.

Если правоохранители установят, что у авторов скандальной фотосессии имелся умысел на дальнейшую публикацию кадров фотосессии в социальных сетях, то они могут быть признаны соучастниками преступления и привлечены к уголовной ответственности. Содеянное может быть квалифицировано как публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, статья 148 Уголовного кодекса РФ. За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 300 000 рублей либо лишения свободы на 1 год, — рассказал адвокат.

Однако, Тропин также отметил, что если фотограф и модель смогут доказать, что видео и фото предназначались только для личного пользования, без цели оскорбить, то возможно девушки смогут избежать наказания.

Видео с участием двух девушек, устроивших откровенную фотосессию на фоне столичной мечети, появилось в Сети некоторое время назад. Одна из участниц позировала в нижнем белье, скрыв лицо под балаклавой.

Блогер Мария Катанова, снявшая видео фотосессии полуобнажённой девушки на фоне мечети в Москве, принесла извинения на своей странице в Instagram. Она пояснила, что не стремилась к оскорблению верующих, но инцидент привёл к противоположному результату.

Первоначально Катанова писала, что увидела фотографирующихся у мечети девушек случайно и хотела остановить фотосессию. Но потом у неё возникла идея создать гайд по тому, как не надо делать, и она сняла их на видео. Однако согласно записям камер видеонаблюдения, после съёмки Катанова села в один автомобиль с фотографом и моделью. Прокомментировать это видео она не смогла.

Имам Московской соборной мечети, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов назвал произошедшее очередной провокацией и заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы. Он заявил, что подобные фото у храмов — это «неправильно и в любом случае задевает чувства людей верующих».

Аналогичным образом высказался депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его мнению, поступок девушек изначально направлен на провоцирование скандала и «определённую обратную реакцию».