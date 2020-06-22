Адвокат рассказал, какой протокол составили на Верзилова

https://static.news.ru/photo/59d1ee62-b47e-11ea-be76-fa163e074e61_660.jpg Пётр Верзилов Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

На издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили административный протокол за нецензурную брань. Об этом заявил его адвокат Леонид Соловьёв.

Протокол о мелком хулиганстве на Петра был составлен из-за того, что он якобы неоднократно выражался нецензурной бранью, когда вышел на улицу после допроса, — рассказал защитник.

По его словам, этот протокол будет рассмотрен Мещанским судом Москвы 22 июня. Соловьёв также подчеркнул, что медики установили, что ни один из участников стычки не получил травм, сообщает РИА Новости.

Верзилов был задержан утром 21 июня. Десять неизвестных мужчин выломали дверь в квартиру, где проживает издатель «Медиазоны». Он написал об этом в 07:16 мск, а потом перестал выходить на связь.

Позже журналисты поговорили с соседкой Верзилова. Она рассказала, что к нему пришли десять человек. Другой сосед отметил, что двое из них были в форме полицейских. Хозяин квартиры прибыл на место события после сообщений о взломе, когда он открыл сломанную дверь, то не обнаружил в квартире следов обыска.

В этот же день Верзилов рассказал журналистам, что его допрашивали в рамках «московского дела». Действия силовиков касались статей о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти. Допрос проходил 13 часов, а затем Верзилова отпустили. По его словам, на выходе из отделения на него напал провокатор. После потасовки полицейские отвезли его в ОВД по Мещанскому району. Верзилова могут арестовать на 15 суток из-за мелкого хулиганства.

NEWS.ru писал, что силовики обыскали квартиру владельца музея, который проводил выставки Pussy Riot.