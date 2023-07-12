Адвокат призвала усилить проверки детских учреждений из-за отравлений Адвокат Хакимова призвала усилить проверки детских учреждений из-за массовых отравлений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на меры контроля за детским питанием со стороны государства, проверки учреждений следует ужесточить на фоне участившихся случаев массовых отравлений, считает адвокат Наталья Хакимова. Комментируя ситуацию интернет-изданию «Подмосковье сегодня», эксперт пояснила, что Роспотребнадзор мог бы проводить мероприятия по контролю раз в полгода.

Если появляются такие удручающие новости, я за то, чтобы детские учреждения на предмет питания проверялись чаще в нашей стране. Например, не раз в год, а раз в полгода по плану. Речь о детях. Проверки должны быть чаще, — уточнила юрист.

По словам адвоката, в каждом отдельном случае необходимо следить за состоянием кухни в самом учреждении. Так, даже качественная еда может вызывать отравление при несоблюдении условий хранения.

Адвокат Надежда Швырева подчеркнула, что недавно изменили регламенты для изготовления питания. Они жестко определяют, какой должна быть продукция. По ее мнению, необходимо следить за тем, как эти регламенты выполняют учреждения. Швырева заметила, что нужно чаще тестировать качество продукции.

Юрист Наталья Хакимова считает, что в случаях с массовыми отравлениями ответственность лежит на детских учреждениях. Сотрудники должны усиливать контроль за поставщиками и не сотрудничать с теми, кто нарушает стандарты качества и не соблюдает правила хранения.

Специалист по детскому питают Юлия Широкова, комментируя инцидент в Оренбургской области, заметила, что причиной отравления детей стали кисломолочные продукты. Она напомнила, что молочка обязательно должна быть в рационе ребенка, но она при этом является скоропортящимися.

Надо понимать, как транспортируются и хранятся продукты. Фасовка, сроки годности — каждый этап должен быть под контролем. Коробка постояла 10 минут под палящим солнцем во время разгрузки, и полезный йогурт превратился в опасный продукт, кишащий бактериями, — заключила специалист.

Ранее стало известно, что массовое отравление детей в Орске произошло из-за йогурта местного производства. Симптомы отравления выявили у 36 дошкольников, восемь детей попали в больницу в состоянии средней степени тяжести.