Россиян предупредили о штрафах и возможности лишиться квартир

Собственники квартир и жилых домов могут быть наказаны за несколько видов нарушений, а в некоторых случаях даже лишиться своей недвижимости. Об этом «Российской газете» рассказал адвокат Олег Сухов. Он также напомнил, что весь действующий порядок пользования жильём представлен в Жилищном кодексе и в правилах пользования жилыми помещениями, утверждённых постановлением правительства РФ.

По словам юриста, если жильцы допустили незаконную перепланировку, сумма штрафа может составить от 2 до 25 тысяч рублей. В случае использования жилья не по назначению придётся заплатить 1,5 тысячи рублей.

Также штраф может быть назначен за нарушение правил пожарной безопасности. Он, как отмечает адвокат, будет больше. В первый раз сумма может составить от 2 до 3 тысяч рублей. Если же нарушение привело к пожару, то с жильцов могут взять от 4 до 5 тысяч рублей. В список частых нарушений также входит несоблюдение правил регистрации, штраф за которое составляет 7 тысяч рублей. Отмечается, что расценки в Москве и Санкт-Петербурге куда выше, чем по России.

Также суд может взыскать жильё и выставить на торги в случае использования жилья не по назначению, нарушения прав соседей и отказа от необходимого ремонта без уважительных причин.

Ранее сообщалось, что по закону хранить чеки и оплаченные квитанции за коммунальные услуги необходимо в течение трёх лет. Они могут понадобиться в том случае, если управляющая компания в результате ошибки предъявит иск с требованием оплатить уже оплаченное.