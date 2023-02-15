Адвокат пояснил, почему идея помечать враждебные Telegram-каналы провалится Адвокат Багатурия: идея помечать враждебные Telegram-каналы провалится из-за технических трудностей

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Идея маркировать враждебные каналы в Telegram несостоятельна, поскольку технически это не получится провернуть, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его мнению, все инициативы, связанные с регулированием Telegram, обречены на провал.

Думаю, что технически это сделать не получится. Любая инициатива, связанная с регулированием Telegram в России обречена на провал. Повторится история с ключами от Telegram, которые Дуров предоставлял в ФСБ, — сказал Багатурия.

При этом он допустил, что власти могут заставить российские средства массовой информации в обязательном порядке помечать враждебные порталы по аналогии с иноагентами. Кроме этого адвокат предположил, что за репосты сообщений из подобных ресурсов могут начать привлекать к административной и уголовной ответственности.

Что касается цитирования, то, если инициативу примут, наши СМИ и новостные ресурсы в обязательном порядке начнут помечать маркером, наподобие СМИ-иноагентов, что данный Telegram-канал является враждебным или как-то так. Нельзя отрицать и того сценария, что за перепост таких каналов, будет наступать ответственность для руководителей новостных ресурсов. Тем более, часть Telegram-каналов деанонимизировали — личность их владельцев установлена, — подчеркнул Багатурия.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Мативенко поддержала предложение сенатора Владимира Джабарова помечать отдельным значком враждебные к России Telegram-каналы по аналогии с иноагентами. В ходе пленарного заседания она призвала Роскомнадзор выложить в публичное пространство список Telegram-каналов, за которыми прячутся недоброжелатели.

Сам Джабаров во время заседания подчеркнул, что молодое поколение перестало смотреть телевизор и погрузилось в изучение онлайн-источников, многие из которых могут предоставлять недостоверную информацию. По его словам, около 100 Telegram-каналов маскируются под российские, хотя на самом деле являются враждебными по отношению к стране и ее жителям. Он предложил Роскомнадзору выявлять такие источники.