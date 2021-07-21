Адвокат отказался комментировать сообщения о невменяемости Галявиева

Адвокат казанского стрелка Ильназа Галявиева Алексей Васильев отказался от комментариев по поводу признания его подзащитного невменяемым и выразил опасения, что СМИ могут исказить эту информацию. Его слова приводит «Подъём».

К сожалению, сейчас может получиться так, что любая информация будет искажаться и как снежный ком передаваться от одного издания к другому с определёнными добавками. Поэтому никаких комментариев я сейчас давать не буду, — сказал юрист.

Адвокат также предложил проверить источник сведений о результатах психиатрической экспертизы казанского стрелка.

О том, что Галявиев был признан невменяемым в момент нападения на школу № 175 в Казани, сообщила «Газета ОНК». При этом издание ссылалось на экспертов Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского.

Утром 11 мая на гимназию № 175 в столице Татарстана было совершено вооружённое нападение. Стрельбу в образовательном учреждении устроил Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения. На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

После задержания Галявиев был доставлен в Москву, где его поместили под стражу в СИЗО «Бутырка». Первое время он бросался на решётки и на сотрудников изолятора, называя себя богом. Позднее он стал вести себя более спокойно.

Ранее сообщалось, что группа из 11 девушек собрала 300 тысяч рублей на нового адвоката Галявиеву. Они заявили, что хотят помочь молодому человеку добиться справедливого расследования, так как, по их мнению, в уголовном деле много нестыковок.