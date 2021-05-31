Адвокат оспорит арест екатеринбургского стрелка

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Адвокат Елена Семко намерена оспаривать арест екатеринбургского стрелка Сергея Болкова. Об этом пишет URA.ru.

Я адвокат по назначению. Буду обжаловать решение суда, потому это мой долг, не более того, — сказала юрист. От дальнейших комментариев по делу Болкова она отказалась.

Инцидент с Болковым произошёл в микрорайоне Химмаш, когда местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, открыл огонь по прохожим. В результате стрельбы пострадал сотрудник Росгвардии. Сотрудник силового ведомства получил ранение в ногу, его отпустили домой. Была также ранена девятилетняя (по некоторым данным — восьмилетняя) девочка. Её доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Медики прооперировали ребёнка, но позднее ввели в искусственную кому.

Ранее суд Екатеринбурга арестовал Сергея Болкова, который вечером 30 мая устроил стрельбу с балкона своей квартиры, на два месяца, пока идёт следствие.