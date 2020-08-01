Адвокат объяснила невозможность кремации рэпера Картрайта

https://static.news.ru/photo/8ba59cec-d3e4-11ea-ad85-fa163e074e61_660.jpg Энди Картрайт Фото: andy_cartwright/vk.com

Фанаты рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) требуют выдать им останки музыканта для достойных похорон. По их словам, он хотел, чтобы его кремировали. Адвокат вдовы музыканта Ирина Скурту заявила, что кремация рэпера невозможна.

В таких ситуациях разрешается только захоронение, без кремирования, потому что может возникнуть вопрос о повторных экспертизах, об эксгумации, — пояснила она Пятому каналу.

Юрист также отметила, что захоронение останков рэпера может состояться не скоро. На это необходимо разрешение следствия, а оно будет дано только после проведения экспертизы, которая займёт один-два месяца.

Расчленённое тело музыканта было найдено в квартире в Санкт-Петербурге. Его жена Мария Кохал заявила, что рэпер умер от передозировки наркотиками. Не желая для супруга бесславной смерти, она решила придумать версию о том, что он якобы исчез, а от тела — избавиться.

По факту обнаружения останков рэпера СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, Кохал могла убить музыканта во время ссоры «неустановленным способом». Ей предъявлено обвинение.

Ранее NEWS.ru писал, что друг музыканта, битмейкер Young Beatzz, предположил, что Картрайт мог погибнуть в результате проведения супругой ритуального обряда. По его словам, Кохал с некоторых пор увлекалась эзотерикой и её интересы и разговоры казались пугающими.