Адвокат не обнаружил преступления в том, как Лебедев унизил сотрудников СК

Оскорбление дизайнером Артемием Лебедевым сотрудников Следственного комитета в соцсетях не влечёт уголовной ответственности, сообщил вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго «Газете.Ru». Он объяснил, что для состава уголовного преступления нужно оскорбление конкретного сотрудника.

Объективная сторона здесь характеризуется оскорблением конкретного представителя органа власти. В данном случае оскорбление в целом не образует состава уголовного преступления. Поэтому, я думаю, по 319-й статье УК РФ привлечение к уголовной ответственности будет невозможно. По этой статье реальное лишение свободы не предусмотрено. С высокой долей вероятности, по практике, будет штраф, если установят все признаки состава правонарушения, — заявил Корчаго.

Нецензурное послание Следственному комитету Артемий Лебедев выложил в своём Telegram-канале, отреагировав на то, что ведомство взялось за проверку его слов о святых мощах. Дизайнер попросил СК дать определение святости мощей, назвал повестку «богохульным бланком», и задался вопросом, откуда следствие берёт таких некомпетентных сотрудников.

Ранее диакон Андрей Кураев заявил, что Артемию Лебедеву нужно выписать премию за привлечение внимания к важной теме. Он считает, что теперь Церковь имеет повод рассказать о своей позиции по поводу мощей.