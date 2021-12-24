Кураев призвал патриарха Кирилла наградить Лебедева

Патриарху Кириллу следует выписать премию блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву после его скандального поста о святых мощах, поскольку он привлёк внимание к важной для Церкви теме, об этом заявил NEWS.ru диакон Андрей Кураев. По его мнению, реакция на слова дизайнера поражает своей неадекватностью.

Я бы на месте патриарха выписал ему премию за привлечение внимания к важной для Церкви теме. Если я где-нибудь повешу объявление: давайте я прочитаю лекцию о почитании святых мощей, то большинство прохожих оставит это равнодушным. А Лебедев даёт повод теперь об этом говорить. Теперь патриархии [надо бы] изложить всем журналистам православную концепцию почитания мощей, обозначить проблемное поле, — сказал Кураев.

Он считает, что важно поднять такие темы: можно ли считать мощами предметы быта и обихода святых, затронуть проблемы идентификации мощей, их научного подтверждения, а также фальсификации. Кураев добавил, что было бы здорово, если бы патриархия обсуждала эти вопросы.

Диакон считает, что последствия для Лебедева должны иметь этический, а не правовой характер.

Любое действие имеет последствие, хотелось бы, чтобы они имели этический характер, а не правовой. Мне бы хотелось, чтобы человек как-то внутреннее изменился, — подчеркнул он.

17 декабря в блоге дизайнера появился пост о «тупости» созерцания святых мощей. Лебедев высказал мнение, что при жизни святые «были обычными алкашами и разной степени крупности начальством». Также он задался вопросом о причинах поклонения политическим деятелям, тела которых выставлены в мавзолеях.

23 декабря Следственный комитет России начал проверку высказываний Лебедева. Она квалифицируется по части 1 статьи 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».