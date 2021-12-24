СК России проверит высказывание дизайнера Лебедева о мощах святых

Следственный комитет России начал проверку высказывания дизайнера и блогера Артемия Лебедева о мощах святых в его Telegram-канале. Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, проверка квалифицируется по ч. 1 ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

Согласно имеющимся данным, на странице Лебедева было опубликовано в нецензурных выражениях высказывание о святых мощах, — рассказал собеседник агентства.

17 декабря в Telegram-канале дизайнера появился пост, где он заявил о «тупости» созерцания мощей святых, которые при жизни «были обычными алкашами и разной степени крупности начальством». Он также задался риторическим вопросом о причинах поклонения Владимиру Ленину, Ким Ир Сену и Мао, «трупики» которых выставлены в мавзолеях.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев осудил пост студии дизайнера Артемия Лебедева с несколькими изображениями, опубликованный в Instаgram 1 ноября. На одном из них была символика Хеллоуина на куполах храма Василия Блаженного, а на другом — горящий зал кинотеатра. Парламентарий призвал наказать авторов за неуважение чувств верующих.

Сам Лебедев сообщил, что картинка с горящим кинозалом не имеет никакого отношения к трагедии в Кемерово. Он добавил, что постер был создан за год до пожара в ТЦ «Зимняя вишня» и был посвящён совершенно другой теме — борьбе тогдашнего депутата Госдумы Натальи Поклонской с авторами фильма «Матильда».