Дизайнер Лебедев ответил на критику открытки с горящим кинозалом

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил, что провокационная открытка к Хеллоуину с изображением горящего кинозала не связана с трагедией в Кемерово. Об этом он рассказал в эфире своего YouTube-канала. Ранее губернатор Кемеровской области призвал его студию извиниться перед кузбассовцами.

Дорогие кемеровчане, я очень сопереживаю вашей трагедии, но совершенно никакого отношения наш плакат к ней не имеет, - заявил Лебедев.

По его словам, постер был создан за год до пожара в ТЦ «Зимняя вишня» и был посвящён совершенно другой теме - борьбе тогда ещё депутата Госдумы Натальи Поклонской с авторами фильма «Матильда».

Естественно, когда сейчас кемеровчане видят плакат, где горящий кинотеатр, у них в голове складывается 1+1, и они даже не в состоянии понять, что плакат был нарисован за год до трагедии.<…> И написали об этом примерно все, это федеральная новость, и я немного опасаюсь за свою жизнь и здоровье, — отметил Лебедев.

Он также посоветовал команде губернатора Кузбасса «не разжигать вражду и ненависть в нашей стране».

Ранее глава Кузбасса Сергей Цивилёв призвал извиниться студию Артемия Лебедева за эту картинку.

По словам депутата Госдумы Сергея Пахомова, с такими вещами надо быть поаккуратнее. Как минимум в одном регионе это будет воспринято по-другому, рассказал он NEWS.ru.

Накануне обвиняемым по пожару, унёсшему жизни 60 человек, из них 37 детей, были вынесены приговоры.