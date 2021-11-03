В Госдуме осудили дизайнера Лебедева за пост на тему Хеллоуина

Депутат Госдумы Султан Хамзаев осудил пост студии дизайнера Артемия Лебедева с несколькими изображениями, опубликованный в Instаgram 1 ноября. На одном из них была символика Хеллоуина на куполах храма Василия Блаженного, а на другом — горящий зал кинотеатра. Парламентарий призвал наказать авторов за неуважение чувств верующих, сообщает «360».

Хамзаев назвал публикацию Лебедева «выходкой». По его словам, символика Хеллоуина на куполах храма Василия Блаженного может оскорбить чувства верующих, а горящий кинозал — пострадавших в трагедии в торговом центре «Зимняя вишня».

Понятно, что дизайнеры в погоне за коммерческими контрактами пытаются оскандалиться и привлечь к себе максимальное внимание, но у любой такой истории есть определённые границы. В данном случае я считаю, что и Артемий Лебедев, и его студия перешли красную линию, — отметил депутат.

Ранее Лебедев сообщил, что картинка с горящим кинозалом не имеет никакого отношения к трагедии в Кемерово. Он добавил, что постер был создан за год до пожара в ТЦ «Зимняя вишня» и был посвящён совершенно другой теме — борьбе тогдашнего депутата Госдумы Натальи Поклонской с авторами фильма «Матильда».