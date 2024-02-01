Адвокат раскрыл, почему вместо УДО Ефремов может отправиться мести улицы Адвокат Багатурия: Ефремов может получить исправительные работы вместо УДО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Актер Михаил Ефремов может действительно выйти из колонии раньше срока, но оказаться на исправительных работах, предположил в разговоре с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Он отметил, что при рассмотрении прошения на УДО суд учтет характеристику артиста от руководства исправительного учреждения.

Учитывают мнение администрации колонии. Если претензий нет, Ефремова могут выпустить по УДО. Но вместо УДО суды иногда назначают исправительные работы. Человек физически выходит из колонии, но начинает, как говорили в СССР, работать на «химии». Его отправляют в организации, которые являются местом выполнения исправительных работ по месту регистрации гражданина, — добавил Багатурия.

По его словам, освободившегося Ефремова могут направить «в местную управу, в „Жилищник“, если он зарегистрирован в Москве, чтобы он, например, был дворником или разнорабочим». Адвокат добавил, что в таком случае артисту будут платить зарплату и его обяжут приходить на работу каждый день.

Ефремова могут направить в местную управу, в «Жилищник», если он в Москве зарегистрирован, чтобы, например, был дворником или разнорабочим, ему будут платить зарплату, он будет обязан выходить каждый день. И если он нарушит условия, то его могут вернуть в колонию, — подытожил Багатурия.

Актер Иван Охлобыстин ранее предположил, что его коллега Михаил Ефремов сможет освободиться из колонии условно-досрочно уже в марте 2024 года. По словам артиста, через полтора месяца у Ефремова появится возможность подать соответствующую заявку. Если специальная комиссия примет решение об освобождении, актер выйдет на свободу после трех лет заключения за смертельное ДТП, которое он устроил пьяным 8 июня 2020 года в Москве.