Адвокат Лурье объяснила детали нового разбирательства с Долиной

Новая собственница квартиры в Хамовниках, принадлежавшей народной артистке России Ларисе Долиной, Полина Лурье надеется возместить расходы на судебные издержки без обращения в суд, заявила NEWS.ru ее адвокат Светлана Свириденко. Она не исключила, что певица сможет выплатить издержки мирным путем, получив документально обоснованное заявление.

Это будет не исковое производство, а просто заявление. Оно еще готовится, поэтому пока не направлено. Сумму расходов пока не сформировали. Может быть, удастся договориться мирно, без судебного взыскания. Заявление направим, обоснуем, документально подтвердим. Может, так выплатят, — поделилась Свириденко.

Ранее стало известно, что Лурье готовит очередной иск к певице. Женщина намерена взыскать с артистки издержки, которые она понесла в судебном споре.

Жительницы деревни Протасово Мытищинского городского округа по соседству с поселком, где проживает Лариса Долина, ранее рассказали, как певица отчитала их однажды за то, что они предъявили артистке претензии за большие долги по коммуналке. По их словам, народная артистка России повела себя крайне высокомерно.