Адвокат историка Соколова заявил, что ему угрожают

https://static.news.ru/photo/e2a2a670-947e-11ea-9ba8-fa163e074e61_660.jpg Александр Почуев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Александр Почуев, защищающий обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, заявил, что ему поступают угрозы физической расправы.

Угрозы приобрели реальный и жёсткий характер с требованием бросить защиту историка. МВД проводит проверку по данному факту, — рассказал адвокат.

По его словам, ему угрожают в социальных сетях и через СМС-сообщения.

Историк Олег Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко в ноябре 2019 года. Он пытался избавиться от тела, но его задержали. В качестве мотива убийства Соколов назвал ссору с Ещенко.

Родные убитой девушки намерены предъявить историку гражданский иск с требованиями компенсации морального и материального вреда на сумму не менее 10 млн рублей. Об этом заявил адвокат Соколова Александр Почуев.

NEWS.ru писал, что 9 апреля из-за коронавируса первое заседание по делу Олега Соколова было перенесено на неопределённый срок. Обвиняемый находится в СИЗО-1 «Кресты», в котором действует карантин. Позже суд определился с датой первого заседания, оно пройдёт 13 мая в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга.