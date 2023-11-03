Адвокат футболиста Бугаева объяснила, почему в деле будет «стоять до конца» Адвокат Бугаева: обнаружение у футболиста наркотиков является постановкой

Фото: АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС

Алексей Бугаев

Обнаружение у экс-футболиста Алексея Бугаева наркотиков является фальсификатом и постановкой, заявила NEWS.ru его адвокат Екатерина Макличенко. По ее словам, защита намерена «стоять до конца», так как спортсмену грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Мы сейчас говорим о том, что это все фальсификат и постановка. Наверняка они его узнали, думали, что у него какие-то миллионы на счетах. Никаких миллионов у него, разумеется, не было. Будем требовать записи с камер видеонаблюдения, так как весь звонок происходит на остановке общественного транспорта. Мы установим и машину, где она останавливалась. Все это установим и подтвердим, будем стоять до конца, так как ему грозит срок вплоть до пожизненного, — заявила Макличенко.

Сейчас у защиты есть трое суток на обжалование ареста, уточнила адвокат. По ее словам, суд проигнорировал информацию о вымогательстве взятки со стороны оперативных сотрудников и доказательства того, что видео, проникшие в Сеть, являются постановочными.

До этого был уже разговор с супругой [подзащитного] по громкой связи в машине, где оперативник сказал, как нужно себя вести, как нужно действовать, а именно через определенного адвоката, номер которого передали, звонить и в течение двух суток предоставить взятку в размере трех миллионов рублей, — добавила адвокат.

По словам эксперта, показательным является тот момент, что наркотики, якобы обнаруженные у спортсмена, передали на экспертизу только через двое суток. Обычно это происходит моментально, добавила она.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что бывшего защитника сборной России по футболу Алексея Бугаева задержали в Краснодаре с 500 граммами мефедрона. По его информации, спортсмен оказывал сопротивление сотрудникам полиции.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.