Адвокат Фургала выразил надежду на отмену приговора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Фургал

Адвокат экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Борис Кожемякин назвал вынесенный ему приговор незаконным и выразил надежду, что он рано или поздно он будет отменен, передает корреспондент NEWS.ru. По словам юриста, все доказательства невиновности фигурантов дела, включая показания очевидцев, содержатся в его материалах, однако адвокатам не разрешили предъявить эти доказательства,

[Фургал] просил передать, что считает этот приговор абсолютно незаконным, никогда и ни при каких условиях он ни в каких группировках не состоял, <…> к инкриминируемым действиям он непричастен, — заявил адвокат.

Он также добавил, что осудившим Фургала присяжным не было должным образом разъяснено, как именно они должны голосовать, в противном случае следовало бы ждать оправдательного приговора.

Я убежден, что это решение будет так или иначе рано или поздно отменено, люди будут оправданы, — заключил Кожемякин.

В свою очередь адвокат другого фигуранта дела Андрея Карепова Артем Раевский заявил, что при рассмотрении дела не было обеспечено равноправие сторон, что и повлекло за собой вердикт, который не содержал результатов голосования присяжных и тем самым не отвечал критериям ясности и непротиворечивости.

Вердикт прежде всего должен быть ясным и непротиворечивым. По нашему делу вердикт критерию ясности не отвечает, — подчеркнул Раевский.

Ранее Люберецкий городской суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима. Фургала признали виновным в организации двух убийств и покушении на конкурентов в 2004–2005 годах. Кроме того, бывший помощник Фургала Андрей Карепов приговорен к 21 году колонии по делу об убийствах бизнесменов.

30 января Фургал выступил в суде с последним словом. Он попросил признать его невиновным в инкриминируемых деяниях и подчеркнул, что хочет «отмыть свое имя». По словам Фургала, он никогда не решал вопросы при помощи убийства. Тем не менее присяжные признали бывшего губернатора Хабаровского края виновным по всем трем эпизодам убийств конкурентов по бизнесу.