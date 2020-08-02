Адвокат Ефремова будет добиваться видеотрансляции процесса над актёром

https://static.news.ru/photo/6f44785a-d4ae-11ea-815d-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев (в центре) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат актёра Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев будет ходатайствовать о ведении видеотрансляции процесса по делу его подзащитного.

Хочу максимально честного и открытого процесса над Ефремовым. С этой целью буду ходатайствовать о ведении прямой видеотрансляции заседаний по его делу, — рассказал ТАСС юрист.

Ранее Пресненский суд Москвы назначил первое заседание по делу Ефремова на 5 августа. Но его адвокат заявил, что из-за занятости в другом процессе будет просить суд перенести это заседание.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

По делу проходят четверо пострадавших. Ими официально признали жену погибшего, двух его сыновей и брата. Общая сумма исковых требований семьи Захарова к актёру составляет 40 млн рублей.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. 3 июля адвокат актёра Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный отказался признавать вину в ДТП, писал NEWS.ru.