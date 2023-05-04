Адвокат обжаловал домашний арест Блиновской

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Адвокат блогера Елены Блиновской Наталья Сальникова подала апелляционную жалобу на постановление суда о мере пресечения в виде домашнего ареста, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского суда. Там отметили, что защита просит отменить постановление суда и избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Защита просит отменить постановление суда и избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий, — указано в сообщении.

В апреле следователи возбудили против Блиновской уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и обналичивании незаконно нажитых средств. 27 апреля ее задержали при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. Во время допроса в СКР она признала вину в экономических преступлениях, а позже решением суда была заключена под домашний арест на два месяца.

Ранее в Госдуме предложили обязать блогеров-тренеров получать лицензии. Идея появилась после череды громких уголовных дел о неуплате налогов. Так, блогеру Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов более чем на 311 млн рублей.