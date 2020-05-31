Абитуриенты смогут подать документы в вузы без электронной подписи

Пресс-служба Минобрнауки сообщила о порядке подачи документов для поступления в высшие учебные заведения в онлайн-режиме. По данным ведомства, абитуриентам не понадобится сертификат электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Приказ ведомства отменил действующие ранее требования о наличии ЭЦП,
Таким образом, информация о необходимости использования ЭЦП для подачи документов в вуз является неверной, — почеркнули в министерстве.
Как писал NEWS.ru ранее, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня до 17 августа. По его словам, сроки поступления были установлены такие же, как и в прошлом году, несмотря на то что ЕГЭ в 2020 году будет проводиться позже, чем в 2019 году.
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