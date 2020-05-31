Абитуриенты смогут подать документы в вузы без электронной подписи

https://static.news.ru/photo/f78115fa-a404-11ea-9c54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба Минобрнауки сообщила о порядке подачи документов для поступления в высшие учебные заведения в онлайн-режиме. По данным ведомства, абитуриентам не понадобится сертификат электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Приказ ведомства отменил действующие ранее требования о наличии ЭЦП, передаёт ТАСС. Теперь необходимые документы можно будет отправить через внутреннюю систему учебного заведения или при помощи суперсервиса «Поступи в вуз онлайн» на портале госуслуг.

Таким образом, информация о необходимости использования ЭЦП для подачи документов в вуз является неверной, — почеркнули в министерстве.

Как писал NEWS.ru ранее, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня до 17 августа. По его словам, сроки поступления были установлены такие же, как и в прошлом году, несмотря на то что ЕГЭ в 2020 году будет проводиться позже, чем в 2019 году.