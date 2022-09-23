«А что тут уже сделаешь?»: многодетная мать о мобилизации троих сыновей Мать мобилизованных троих сыновей рассказала, что находится в безвыходной ситуации

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сборный пункт военного комиссариата

Мать троих сыновей, которые получили повестки о мобилизации, сказала, что находится в безвыходной ситуации. В беседе с Lenta.ru женщина добавила, что повестки о мобилизации были получены 22 сентября.

Вызвали вчера по повестке мобилизоваться. Все трое служили. Какие у них специальности? Поверьте, самые подходящие. Но одно дело, если б они их освоили. Служили по году, обычные рядовые. Что делать, не знаем. А что тут уже сделаешь? А все, — отметила женщина.

Измайловский военкомат города Москвы ранее отказался мобилизовать двух пьяных добровольцев, которые решили принять участие в спецоперации на Украине. У мужчин не стали принимать документы, вывели из военкомата и отвели в отдел полиции. По словам одного из мужчин, они выпили для храбрости.

Как сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, ошибки в военкоматах случаются из-за спешки с выполнением задач, поставленных в рамках мобилизации. Повестки приходили людям, которые не подходят по возрасту или не служили в армии и, соответственно, не имеют военной специальности. Депутат подтвердил ошибочность таких действий военкоматов и заверил, что в ближайшем будущем со всеми подобными проблемами разберутся.

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский назвал категории граждан, которые не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации для участия в спецоперации на Украине. В их числе — работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, временно негодные к военной службе по состоянию здоровья и ряд других.