9 мая Россия отмечает День Победы СССР над фашистской Германией. Мы помним

76 лет назад завершилась Великая Отечественная война. 9 мая 1945 года немецко-фашистские войска полностью капитулировали. Точное число общих людских потерь до сих пор не известно. Специалисты заявляют о необходимости проведения дополнительных исследований. Но даже официальные цифры поражают своим масштабом. Убедитесь в этом сами. Подробности — в материале NEWS.ru.