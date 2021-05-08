16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

9 мая Россия отмечает День Победы СССР над фашистской Германией. Мы помним

18:22, 09 мая 2021
Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости

76 лет назад завершилась Великая Отечественная война. 9 мая 1945 года немецко-фашистские войска полностью капитулировали. Точное число общих людских потерь до сих пор не известно. Специалисты заявляют о необходимости проведения дополнительных исследований. Но даже официальные цифры поражают своим масштабом. Убедитесь в этом сами. Подробности — в материале NEWS.ru. 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео