76 лет назад завершилась Великая Отечественная война. 9 мая 1945 года немецко-фашистские войска полностью капитулировали. Точное число общих людских потерь до сих пор не известно. Специалисты заявляют о необходимости проведения дополнительных исследований. Но даже официальные цифры поражают своим масштабом. Убедитесь в этом сами. Подробности — в материале NEWS.ru.
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9 мая Россия отмечает День Победы СССР над фашистской Германией. Мы помним
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18:22, 09 мая 2021Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости
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