80 работников рудника на Алтае изолированы из-за нового случая коронавируса

На Карболихинском руднике под Змеиногорском в Алтайском крае выявлен новый случай коронавируса. В результате изолированы более 80 человек.
33-летний мужчина приехал на место работы из Башкирии в конце марта. 10 апреля он был госпитализирован с внебольничной пневмонией. 17 апреля у него диагностировали коронавирус.
Роспотребнадзор установил всех контактировавших с ним лиц: 72 соседа по общежитию, 6 медиков, 2 сотрудника пищеблока, 2 работника клининговой копании и 2 работника прачечной — всего 84 человека. Все они изолированы. Их разместили на одном этаже общежития под надзором медиков. Региональный Минздрав взял этот случай под особый контроль,
Ранее NEWS.ru писал о том, что оперативный штаб Москвы по коронавирусу сообщил о смерти ещё 21 человека с положительным тестом на коронавирус.
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