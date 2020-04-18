80 работников рудника на Алтае изолированы из-за нового случая коронавируса

https://static.news.ru/photo/9c0dfc8a-813e-11ea-8405-fa163e074e61_660.jpg Фото: АО

На Карболихинском руднике под Змеиногорском в Алтайском крае выявлен новый случай коронавируса. В результате изолированы более 80 человек.

33-летний мужчина приехал на место работы из Башкирии в конце марта. 10 апреля он был госпитализирован с внебольничной пневмонией. 17 апреля у него диагностировали коронавирус.

Роспотребнадзор установил всех контактировавших с ним лиц: 72 соседа по общежитию, 6 медиков, 2 сотрудника пищеблока, 2 работника клининговой копании и 2 работника прачечной — всего 84 человека. Все они изолированы. Их разместили на одном этаже общежития под надзором медиков. Региональный Минздрав взял этот случай под особый контроль, передаёт «Российская газета».

Ранее NEWS.ru писал о том, что оперативный штаб Москвы по коронавирусу сообщил о смерти ещё 21 человека с положительным тестом на коронавирус.