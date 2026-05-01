5 пар овощей, которые нельзя разлучать: сажать исключительно вместе — урожай будет на славу

Чтобы получить отличный урожай и забыть о вредителях, сажайте овощи правильными парами. Совместная посадка позволяет растениям помогать друг другу, отпугивая насекомых и улучшая вкус плодов.

Классический и беспроигрышный тандем — морковь и лук. Фитонциды лука отпугивают морковную муху, а запах моркови, в свою очередь, не переносит луковая муха.

Еще одна идеальная пара для вашего огорода — томаты и базилик. Соседство с этой пряной травой не только улучшает вкус помидоров, делая их более сладкими и ароматными, но и отпугивает тлю, белокрылку и даже комаров. Высаживайте базилик прямо в теплицу между кустами томатов — и вы получите двойную пользу: отличный урожай и свежую зелень к столу.

Для защиты от колорадского жука и улучшения вкуса картофеля сажайте рядом с ним фасоль или кустовую фасоль. Бобовые обогащают почву азотом, что напрямую влияет на количество и размер клубней.

Не разлучайте и огурцы с укропом: укроп привлекает божьих коровок, которые поедают тлю, и улучшает вкус зеленцов.

А для капусты лучшим соседом станет сельдерей, который своим резким запахом отпугивает земляных блошек и капустную белянку.

