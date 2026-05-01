День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 19:25

5 пар овощей, которые нельзя разлучать: сажать исключительно вместе — урожай будет на славу

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Чтобы получить отличный урожай и забыть о вредителях, сажайте овощи правильными парами. Совместная посадка позволяет растениям помогать друг другу, отпугивая насекомых и улучшая вкус плодов.

Классический и беспроигрышный тандем — морковь и лук. Фитонциды лука отпугивают морковную муху, а запах моркови, в свою очередь, не переносит луковая муха.

Еще одна идеальная пара для вашего огорода — томаты и базилик. Соседство с этой пряной травой не только улучшает вкус помидоров, делая их более сладкими и ароматными, но и отпугивает тлю, белокрылку и даже комаров. Высаживайте базилик прямо в теплицу между кустами томатов — и вы получите двойную пользу: отличный урожай и свежую зелень к столу.

Для защиты от колорадского жука и улучшения вкуса картофеля сажайте рядом с ним фасоль или кустовую фасоль. Бобовые обогащают почву азотом, что напрямую влияет на количество и размер клубней.

Не разлучайте и огурцы с укропом: укроп привлекает божьих коровок, которые поедают тлю, и улучшает вкус зеленцов.

А для капусты лучшим соседом станет сельдерей, который своим резким запахом отпугивает земляных блошек и капустную белянку.

Проверено редакцией
Общество
дачи
огороды
овощи
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО сбила более 30 украинских БПЛА за три праздничных часа
Туристы назвали самые любимые небольшие города России
«Волосы дыбом»: раскрыта страница истории Украины, шокировавшая европейцев
Весенний снегопад в Москве стал рекордным
Отказ от инъекций, трое детей, мнение об СВО: как живет Ольга Ломоносова
«Что тогда останется?»: журналист высмеял «пророссийский» лексикон Каллас
В США придумали, как ограничить маневры Ирана по урану
Число пострадавших из-за инцидента с вертолетом в Коми возросло
«По-человечески»: Трамп раскрыл отношение к возобновлению войны в Иране
Раскрыты подробности беседы Лаврова и Аракчи об агрессии США в Иране
Миру грозит голод, Трамп «наехал» на НАТО, с МАКСа сняли метку: что дальше
«Они хотят заключить сделку»: Трамп жестко высказался о соглашении с Ираном
Борисов, слухи о рождении сына, новые фильмы: как живет актер Олег Гаас
«Впервые в истории»: немецкий политик предрек ФРГ государственный кризис
Стали известны траты Франции на ближневосточный конфликт
Названа причина крушения вертолета в Коми
Появились подробности новых атак ВСУ на Белгородскую область
Голикова раскрыла, как изменилось пособие для беременных студенток
Аэропорт Сочи закрылся второй раз за сутки
Стало известно, сколько журналистов было убито с начала года по всему миру
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.