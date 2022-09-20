«35000 солдат НАТО»: эксперт объяснил воинственные заявления Лукашенко Эксперт Матвийчук заявил, что Лукашенко готов нанести удар по силами НАТО в случае нарушения границ

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал в беседе с NEWS.ru, что президент Белоруссии Александр Лукашенко готов нанести удар по войскам НАТО, переступившим границу белорусского государства. Собеседник подчеркнул, что на польско-белорусской границе сосредоточены 35,000 человек личного состава НАТО, включая 400-500 единиц боевой техники.

Лукашенко уже заявлял, что если хоть один солдат НАТО переступит границу Белоруссии, то он внезапно нанесет по ним удар, — заявил эксперт.

Матвийчук добавил, что 20 сентября белорусский лидер подтвердил свою приверженность курса на союз с Россией и на данный момент усиленно готовится к выполнению задач в рамках союзного государства.

Ранее Лукашенко на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем заявил, что государство не допустит никакого удара в спину по российским войскам. По его словам, Минск будет до конца выполнять свои союзнические обязательства.

Кроме того, Лукашенко убежден, что иностранные граждане готовят попытки государственного переворота в стране. По его словам, у большинства лидеров европейских стран родственники служили в «фашистских войсках», а потому сейчас их предкам необходим реванш.