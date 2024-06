Троица в христианской традиции всегда выпадает на воскресенье. А следующий за торжеством понедельник верующие считают Днем Святого Духа. Он посвящен одноименной ипостаси Бога. Святой Дух, по преданиям, наделяет ревностных христиан чудесными силами.

У события есть и народное название — Духов день, Земля именинница. Крестьяне в праздник 24 июня отправлялись в крестный ход вокруг своих поселений. А еще они поминали умерших.

Землей именинницей славяне называли праздник неслучайно: они считали, что в этот день Святой Дух вместе с Отцом и Сыном сотворили землю. Поэтому вредить ей — пахать, вбивать колья, выкапывать ямы — легенды запрещали. А вот праведникам, как верили крестьяне, 24 июня Бог посылал удачу: верующие якобы могли получить в подарок от земли клады и другие сокровища.

Продолжаем изучать интересные события 24 июня 2024 года. Американская художница Джессика Гэлбрет, известная своими рисунками фей, ангелов и других персонажей мифов, предложила справлять в эту дату Международный день фей. Цель праздника — напомнить всем, как важно мечтать. 24 июня иллюстратор предлагает всем желающим наряжаться в костюмы фей, читать книги об этих волшебных созданиях, проводить больше времени со своими детьми и водить их на тематические ивенты.

Но и это еще не последнее мероприятие 24 июня 2024 года. Какой праздник справляют католики? Для них эта дата — день памяти Иоанна Крестителя, проповедника, что предсказал скорое явление Христа.

Жители многих стран отмечают сегодня праздники, посвященные летнему солнцестоянию — такие торжества есть в Исландии, Болгарии, Великобритании. А вот и другие ивенты иностранцев 24 июня 2024 года:

У славян первый понедельник от Троицы давал старт так называемой Русальной (иначе — Троицкой) неделе. Наши предки верили, что в эти даты русалки (другие названия — водянихи, щекотихи) покидали водоемы и отправлялись ходить по земле. В это время года они могли не только навредить простым людям, но и помочь: например, увеличить урожай. Но для этого русалок следовало одарить — оставить на ветвях деревьев или на берегах водоемов одежду, полотенца, рушники, отрезы ткани.

Поверья строго запрещали работать в праздник 24 июня в России. Якобы это могло озлобить русалок. Тогда вместо помощи эти мифические создания наслали бы неудачу. Девушки во время Русальной недели гадали на суженых. А вот русалок на неделе после Троицы они опасались. Коварные создания могли вызвать девушек на танцевальный поединок, который продолжался бы до их смерти, защекотать или даже утопить. Еще они воровали детей. Защититься от разгулявшейся нечисти поверья предлагали с помощью пучка полыни.

А еще 24 июня верующие вспоминают апостола Варнаву. Поэтому в те годы, когда на дату не выпадает Духов день, в это время отмечают праздник Варнавы Земляничника. Крестьяне верили, что на улице в этот день бродит много нечистой силы. Особенно строго запрещали рвать траву — якобы тогда бесы могли наслать болезни и мор.

С праздниками 24 июня 2024 года связано немало поверий о погоде и природе. Поделимся только некоторыми приметами:

Мы рассказали, какой праздник приходится на 24 июня 2024 года. Теперь откроем учебник по истории. Вот какие интересные события пришлись на начало июня:

Это еще не все интересные события 24 июня. В эту дату на свет появились революционер Григорий Котовский, основатель знаменитой цирковой династии Михаил Запашный, актеры Марина Ладынина, Сергей Филиппов, футболист Лионель Месси, музыканты Джефф Бек, Анна Асти, Колин Бланстоун.

Фото: Ministry of Defence of the Russia/Global Look Press

Парад Победы 24 июня 1945 года