24 июня: Русальная неделя, день Святого духа и фей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

После Троицы, как верили наши предки, начиналась Русальная неделя. В это время эти мифические существа выходили из воды и разгуливали по земле. У иностранцев сегодня день других фантастических созданий — фей. Рассказываем, чем еще интересна дата 24 июня 2024 года: какой праздник справляют по церковному календарю, каких святых вспоминают христиане и кого поздравить с именинами.

День Святого Духа — христианский праздник 24 июня

Троица в христианской традиции всегда выпадает на воскресенье. А следующий за торжеством понедельник верующие считают Днем Святого Духа. Он посвящен одноименной ипостаси Бога. Святой Дух, по преданиям, наделяет ревностных христиан чудесными силами.

У события есть и народное название — Духов день, Земля именинница. Крестьяне в праздник 24 июня отправлялись в крестный ход вокруг своих поселений. А еще они поминали умерших.

Землей именинницей славяне называли праздник неслучайно: они считали, что в этот день Святой Дух вместе с Отцом и Сыном сотворили землю. Поэтому вредить ей — пахать, вбивать колья, выкапывать ямы — легенды запрещали. А вот праведникам, как верили крестьяне, 24 июня Бог посылал удачу: верующие якобы могли получить в подарок от земли клады и другие сокровища.

Фото: foto.patriarchia.ru Патриаршее служение в праздник Святой Троицы в храме Христа Спасителя

Праздники 24 июня 2024 года в других странах

Продолжаем изучать интересные события 24 июня 2024 года. Американская художница Джессика Гэлбрет, известная своими рисунками фей, ангелов и других персонажей мифов, предложила справлять в эту дату Международный день фей. Цель праздника — напомнить всем, как важно мечтать. 24 июня иллюстратор предлагает всем желающим наряжаться в костюмы фей, читать книги об этих волшебных созданиях, проводить больше времени со своими детьми и водить их на тематические ивенты.

Но и это еще не последнее мероприятие 24 июня 2024 года. Какой праздник справляют католики? Для них эта дата — день памяти Иоанна Крестителя, проповедника, что предсказал скорое явление Христа.

Жители многих стран отмечают сегодня праздники, посвященные летнему солнцестоянию — такие торжества есть в Исландии, Болгарии, Великобритании. А вот и другие ивенты иностранцев 24 июня 2024 года:

Лиго (другое название — Янов день) в Латвии и Эстонии — праздник посвящен одновременно и памяти Иоанна Крестителя, и летнему солнцестоянию;

Санзиана в Румынии — сохранившееся с языческих времен торжество в честь фей;

День независимости в Шотландии — в 1314 году шотландцы разбили англичан в сражении при Баннокберне;

Фестиваль Ватта Ваттах на Филиппинах — народные гулянья в честь Иоанна Крестителя;

Инти Райми в Перу — традиция сохранилась со времен инков, праздник посвящен богу Инти, олицетворявшему собой Солнце.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зеленые святки, или Русальная неделя — народный праздник 24 июня в России

У славян первый понедельник от Троицы давал старт так называемой Русальной (иначе — Троицкой) неделе. Наши предки верили, что в эти даты русалки (другие названия — водянихи, щекотихи) покидали водоемы и отправлялись ходить по земле. В это время года они могли не только навредить простым людям, но и помочь: например, увеличить урожай. Но для этого русалок следовало одарить — оставить на ветвях деревьев или на берегах водоемов одежду, полотенца, рушники, отрезы ткани.

Поверья строго запрещали работать в праздник 24 июня в России. Якобы это могло озлобить русалок. Тогда вместо помощи эти мифические создания наслали бы неудачу. Девушки во время Русальной недели гадали на суженых. А вот русалок на неделе после Троицы они опасались. Коварные создания могли вызвать девушек на танцевальный поединок, который продолжался бы до их смерти, защекотать или даже утопить. Еще они воровали детей. Защититься от разгулявшейся нечисти поверья предлагали с помощью пучка полыни.

А еще 24 июня верующие вспоминают апостола Варнаву. Поэтому в те годы, когда на дату не выпадает Духов день, в это время отмечают праздник Варнавы Земляничника. Крестьяне верили, что на улице в этот день бродит много нечистой силы. Особенно строго запрещали рвать траву — якобы тогда бесы могли наслать болезни и мор.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

С праздниками 24 июня 2024 года связано немало поверий о погоде и природе. Поделимся только некоторыми приметами:

пойдет сегодня дождь — грибов много вырастет;

ливень в Духов день — к теплой осени;

какая погода сегодня — такая будет и в июле;

солнце днем бледное — вечером дождь пойдет.

24 июня в истории: интересные факты

Мы рассказали, какой праздник приходится на 24 июня 2024 года. Теперь откроем учебник по истории. Вот какие интересные события пришлись на начало июня:

1619 — патриархом Московским и всея Руси стал Филарет, отец будущего царя Михаила Фёдоровича;

1710 — около Петербурга основано Царское Село,

1812 — с вторжения Наполеона Бонапарта в Россию стартовала Отечественная война 1812 года;

1901 — Пабло Пикассо показал свои работы на первой персональной выставке;

1932 — под Ленинградом открылся аэропорт Пулково;

1941 — в Советском Союзе создано Совинформбюро;

1945 — по Красной площади в торжественном параде прошли воины — герои Великой Отечественной войны;

1959 — Никита Хрущев пригрозил американцем «кузькиной матерью»;

1990 — Виктор Цой дал свой последний концерт в Москве, в «Лужниках»;

2010 — завершился самый длинный теннисный матч в истории между Николя Маю и Джоном Изнером (длился больше 11 часов);

2012 — умерла знаменитая черепаха Одинокий Джордж, последняя из абингдонских слоновых черепах.

Это еще не все интересные события 24 июня. В эту дату на свет появились революционер Григорий Котовский, основатель знаменитой цирковой династии Михаил Запашный, актеры Марина Ладынина, Сергей Филиппов, футболист Лионель Месси, музыканты Джефф Бек, Анна Асти, Колин Бланстоун.

Фото: Ministry of Defence of the Russia/Global Look Press Парад Победы 24 июня 1945 года

Именины 24 июня

Осталось рассказать о последних праздниках 24 июня 2024 года. Откроем святцы и поздравим с днем ангела:

Варнаву;

Ефрема;

Марию;

Варфоломея.

Из нашего текста вы узнали, какой праздник попал на 24 июня. Мы выяснили, как связаны между собой русалки и феи, почему на эту дату выпадает так много торжеств, посвященных персонажам легенд и сказок. А для православных 24 июня 2024 года — День Святого Духа.

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