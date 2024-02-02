«Грозит до 20 лет»: адвокат о пристававшей к четверокласснику учительнице Адвокат Бельская заявила, что пристававшей к школьнику учительнице грозит 20 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пристававшей к 11-летнему ученику 25-летней преподавательнице из Ленинградской области грозит до 20 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 132 УК РФ, рассказала NEWS.ru адвокат Екатерина Бельская. Юрист не исключила, что девушке грозит также ответственность по ст. 156 УК РФ.

Данное деяние должны квалифицировать по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), а также, возможно, по ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением). Согласно ч. 4 ст. 132, ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, — добавила Бельская.

По ее словам, смягчающими обстоятельства могут являться чистосердечное признание, сотрудничество со следствием и раскаяние в совершенном злодеянии. Также фигуранты могут спастись от самого строгого наказания, если они являются кормильцами семьи с маленькими детьми.

В Токсово Ленинградской области 25-летнюю учительницу заподозрили в домогательствах по отношению к четверокласснику. По данным СМИ, педагог приставала к ученику и вела откровенную переписку. Преподавательницу задержали и возбудили уголовное дело.

Переписку интимного характера обнаружили родители мальчика. Они обратились в правоохранительные органы, а те провели проверку. По версии следователей, педагог домогалась ребенка на дополнительных занятиях после уроков.

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал уволить девушку и наказать в соответствии с законом. Парламентарий также усомнился в ее психическом здоровье.