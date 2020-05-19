18 тысяч москвичей с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

https://static.news.ru/photo/f5575960-99e6-11ea-bbc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о распространении коронавируса в городе. По его словам, состояние 18 тысяч пациентов с COVID-19 оценивается врачами как тяжёлое.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1». Политик отметил, что в данный момент нельзя сказать о победе над вирусом.

Сказать, что мы победили коронавирус, было бы безответственным заявлением. В больницах у нас сегодня лежат около 18 тыс. людей, тяжело болеющих, — подчеркнул глава города.

Ранее, как писал NEWS.ru, Собянин рассказал о тестировании жителей столицы на антитела к коронавирусу. По его словам, анализы сдали больше 10 тысяч человек.