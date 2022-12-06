«112»: Гогена Солнцева госпитализировали с травмой головы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» пишет, что шоумен Гоген Солнцев в Москве сильно ударился головой. По имеющимся данным, он получил черепно-мозговую травму, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина, пишет канал, несколько дней должен будет провести под присмотром медицинских специалистов.

Авторы поста утверждают, что неудачное падение шоумена случилось в Костомаровском переулке в столице, недалеко от станции метро «Таганская». Солнцева доставили в больницу. Там у телезвезды, сообщает «112», была диагностирована не только черепно-мозговая травма, но также и серьезное алкогольное опьянение.

Солнцев проведен под наблюдением врачей несколько дней, резюмирует канал.

Ранее двенадцатого чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова госпитализировали из-за того, что он неудачно упал на выходе из здания Госдумы. Депутата обнаружили без сознания, после чего его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи диагностировали у шахматиста перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму.

Позднее он сам рассказал, что не помнит, по какой причине попал в больницу. Однако Карпов думает, что это могло произойти после «встречи с нехорошими людьми». По словам гроссмейстера и депутата Госдумы, его выписали из больницы, его самочувствие улучшается.