«112»: дело Диброва передадут в СК

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дело юриста блогера и историка Евгения Понасенкова (признан Минюстом РФ иноагентом) Рамиса Зарипова, после конфликта с которым умер директор юрфирмы Олег Дибров, передадут в Следственный комитет России, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, адвокату вменят причинение смерти по неосторожности.

Адвокат Сергей Жорин рассказал NEWS.ru, что юристу Понасенкова грозит до двух лет тюрьмы. Кроме того, по его мнению, правоохранительные органы моги бы квалифицировать дело как несчастный случай, однако оно приобрело общественный резонанс.

О смерти Диброва стало известно 10 июля. Он умер в больнице, куда попал после потасовки с Зариповым 6 июня. Дибров подошел к Понасенкову и Зарипову, когда они гуляли по Москве. Как рассказал Понасенков, «грязный и брюхатый алкаш» начал оскорблять его и Зарипова, после чего его друг оттолкнул навязчивого прохожего. Тот упал и ударился головой, после чего был доставлен в реанимацию.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что около восьми часов вечера 6 июня Дибров поехал с работы домой в арендованную квартиру на улице Сивцев Вражек, где произошла потасовка с Понасенковым и его приятелем.