Умер Олег Дибров, пострадавший в драке с юристом Понасенкова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор юридической компании Олег Дибров, пострадавший в ходе конфликта с юристом блогера и историка Евгения Понасенкова (признан Минюстом РФ иноагентом) Рамисом Зариповым, умер, сообщают «Известия» со ссылкой на источники. По информации издания, больше месяца мужчина провел в коме и находился в критическом состоянии.

Дибров скончался в больнице, — сказал источник.

Драка произошла 6 июня. Дибров подошел к Понасенкову и Зарипову, когда они гуляли по Москве. Как рассказал Понасенков, «грязный и брюхатый алкаш» начал оскорблять мужчин, после чего его друг оттолкнул навязчивого прохожего: тот упал, ударился головой и оказался в реанимации.

Telegram-канал SHOT сообщал, что 55-летнего юриста потеряли родственники. Около восьми вечера 6 июня Дибров, предположительно, поехал с работы домой в арендованную квартиру на улице Сивцев Вражек, где и произошла потасовка с Понасенковым и его приятелем.