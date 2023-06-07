«Ко мне пристал грязный алкаш»: Понасенков о нападении в центре Москвы Понасенков подаст иск на мужчину, который пристал к нему в центре Москвы

Фото: vk.com/evgenyponasenkov

Евгений Понасенков

Историк Евгений Понасенков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил NEWS.ru, что планирует подать иск на мужчину, который пристал к нему в центре Москвы. По его словам, во время прогулки рядом с Арбатом за ним и его другом увязался «грязный алкаш» и начал оскорблять всех вокруг. В попытке оторваться от незнакомца друг Понасенкова Рамис Зарипов оттолкнул мужчину, тот попятился и упал.

Историк добавил, что информация о его задержании является «полным бредом». Понасенков отметил, что вызвал полицию, чтобы узнать личность оскорблявшего его человека.

Полиция 7 июня начала проверку конфликта историка с 60-летним мужчиной, которого в итоге увезли в реанимацию. По одной из версий, Понасенков ударил пьяного мужчину, однако историк утверждал, что этого не делал.

Telegram-канал «112» сообщает, что инцидент произошел на Арбате, где историк гулял с другом и фотографировался с поклонниками. Baza пишет, что у пострадавшего зафиксирована внутричерепная гематома.

По информации канала, Понасенкова и Зарипова быстро задержали, но отпустили после освидетельствования, которое не выявило опьянения. Оба мужчины находятся под обязательством о явке.