Жорин рассказал, что грозит другу Понасенкова из-за смерти юриста Диброва Жорин: другу Понасенкова грозит до двух лет тюрьмы из-за смерти Олега Диброва

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Сергей Жорин

Юристу блогера и историка Евгения Понасенкова (признан Минюстом РФ иноагентом) Рамису Зарипову, который в ходе конфликта толкнул директора юрфирмы Олега Диброва, грозит до двух лет тюрьмы из-за смерти пострадавшего, рассказал NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, дело, скорее всего, переквалифицируют и будут рассматривать по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Вероятность того, что дело Рамиса Зарипова переквалифицируют после новости о том, что пострадавший мужчина умер, равна почти 100%. Безусловно, это будет статья о причинении смерти по неосторожности. Так как наказание предусматривает до двух лет лишения свободы, то по закону меру пресечения, связанную с заключением под стражу, избрать не могут. Я не думаю, что это сильно отразится на друге Евгения Понасенкова, потому что для всех очевидно, что произошедшее — по факту несчастный случай, — сказал Жорин.

Он добавил, что полиция взялась за это дело, так как оно приобрело общественный резонанс. Жорин подчеркнул, что в ином случае смерть Диброва могли бы признать несчастным случаем.

О смерти Диброва стало известно 10 июля. Он умер в больнице, куда попал после потасовки с Зариповым 6 июня. Дибров подошел к Понасенкову и Зарипову, когда они гуляли по Москве. Как рассказал Понасенков, «грязный и брюхатый алкаш» начал оскорблять его и Зарипова, после чего его друг оттолкнул навязчивого прохожего. Тот упал и ударился головой, после чего был доставлен в реанимацию.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что около восьми часов вечера 6 июня Дибров поехал с работы домой в арендованную квартиру на улице Сивцев Вражек, где произошла потасовка с Понасенковым и его приятелем.