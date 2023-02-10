«112»: бывшего парня Бузовой задержали по подозрению в мошенничестве

Фото: vk.com/radiy.official

Радий Шигабетдинов (он же рэпер Radiy)

Telegram-канал «112» передает, что бывший молодой человек певицы Ольги Бузовой Радий Шигабетдинов (он же рэпер Radiy) задержан в Санкт-Петербурге. По данным канала, 32-летнего исполнителя подозревают в мошенничестве в крупном размере. Рэпера, как пишет «112», задержали в элитном жилом комплексе «Остров». Операцию проводил петербургский ОМОН.

По сведениям канала, мужчина занял 85% рынка комплектующих для квадрокоптеров и другой техники. По версии следствия, экс-бойфренд Бузовой обогащался за счет обманутых инвесторов, пишет «112». Уже в ближайшее время суд выберет для рэпера меру пресечения.

Ранее Хамовнический суд отправил владелицу ювелирной фирмы Darvol Дарью Спиридонову под домашний арест на два месяца. Женщина обвинялась в мошенничестве в особо крупном размере. Предварительно, от ее действий пострадало восемь граждан, общий ущерб превысил 191 млн рублей.